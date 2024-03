Visite formation découverte du Parc zoologique de Paris, à destination des relais culturels Parc zoologique de Paris Saint-Mandé, vendredi 26 avril 2024.

Visite formation découverte du Parc zoologique de Paris, à destination des relais culturels Si vous souhaitez guider vous-même votre groupe, cette formation vous permettra de découvrir le Parc zoologique de Paris ainsi que la biodiversité animale et végétale de 5 zones géographiques. Vendredi 26 avril, 10h00 Parc zoologique de Paris Entrée libre sur inscription par mail uniquement à relais-champsocial.pzp@mnhn.fr

Cette visite formation vous permettra de :

• Découvrir le parc et la manière dont la collection animale/végétale est mise en avant

• Prendre connaissance des ressources pédagogiques

• Acquérir des outils qui vous permettront de sensibiliser vos publics à l’enjeu crucial de la conservation des espèces et des écosystèmes à tous les niveaux

• Prendre connaissance de la thématique de saison et des nouveaux aménagements mis en place

• En savoir plus sur le process de réservation.

Le Parc zoologique de Paris, familièrement appelé zoo de Vincennes, est l'un des sites parisiens du Muséum national d'Histoire naturelle. Ce zoo mythique invite à un véritable tour du monde, suscitant émerveillement et des petits et des grands. A l'occasion de sa rénovation en 2014, tout à été repensé pour le bien-être des animaux. Pour les visiteurs, il offre un voyage dépaysant au cœur de cinq biozones – Patagonie, Afrique, Europe, Amazonie-Guyane, Madagascar.

C'est un lieu de conservation des espèces menacées, de contemplation mais également un outil de sensibilisation à la nature à travers les nombreuses animations et panneaux qui agrémentent le parcours de visite.

C’est un lieu de conservation des espèces menacées, de contemplation mais également un outil de sensibilisation à la nature à travers les nombreuses animations et panneaux qui agrémentent le parcours de visite.

Le Parc fête en 2024, le 10ème anniversaire de sa réouverture. A cette occasion, son activité centrale, la conservation des espèces, sera mise en avant. https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/tarifs-2890

