Visite et découverte du jardin de liberté Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville Abbeville, samedi 1 juin 2024.

Visite et découverte du jardin de liberté Comment entretenir un jardin et un potager dans le respect de la nature, des végétaux et des animaux sans aucun pesticides et en utilisant les solutions existant sur place.? 1 et 2 juin Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France Jardin de biodiversité agrémenté de nombreuses vivaces peu communes, d'arbustes fruitiers particuliers et d'un petit potager bio avec des légumes anciens et perpétuels. rue en impasse,petit parking

©Jean Marc Wibart