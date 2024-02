Visite éclair Immeuble d’habitation à l’angle de la rue Gambetta et de la rue Jules Verne Royan, jeudi 25 avril 2024.

Cet élégant bâtiment, regroupant commerces et logements, témoigne du talent de son concepteur qui réussit à merveille l’exercice de l’immeuble en pointe d’îlot, dont l’un des exemples les plus connus est le célèbre Flatiron de New York.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 11:00:00

fin : 2024-04-25

à l’angle de la rue Gambetta et de la rue Jules Verne Rendez-vous au pied de l’immeuble

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine animation.patrimoine@mairie-royan.fr

