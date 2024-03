VISITE D’UNE RUCHE À MAZÉ Mazé Mazé-Milon, samedi 20 avril 2024.

VISITE D’UNE RUCHE À MAZÉ Mazé Mazé-Milon Maine-et-Loire

Visite d’une ruche à Mazé

Venez découvrir la vie d’une ruche et le métier d’apiculteur.

Vous enfilerez une tenue d’apiculteur pour observer au plus près les abeilles lors d’une ouverture de ruche.

Tout public dès 3 ans (Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

Informations et réservations sur https://www.abeillesdeloire.com/animations 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20

Mazé 8 route des Champs Davy

Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement VISITE D’UNE RUCHE À MAZÉ Mazé-Milon a été mis à jour le 2024-03-04 par eSPRIT Pays de la Loire