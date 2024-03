Visite d’un jardin de montagne, le jardin au bout de la forêt Jardin du bout de la forêt Lapoutroie, dimanche 2 juin 2024.

Visite d’un jardin de montagne, le jardin au bout de la forêt Visite guidée par la propriétaire. Dimanche 2 juin, 09h00 Jardin du bout de la forêt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite guidée par la propriétaire.

Visite d’un jardin de montagne, caractérisé par un mélange de légumes et de fleurs en permaculture. La technique de couverture du sol est utilisée et tous les bons usages pour une économie d’eau sont mis en oeuvre.

Il est doté d’une pépinière et d’un coin bibliothèque à pédagogie alternative.

Jardin du bout de la forêt 235 champ de La Croix 68650 Lapoutroie Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est 0686794796 Créé il y a plus de quarante ans sur une prairie, le jardin situé en montagne entre pâturage et forêt a évolué avec les pratiques culturales, dans une démarche de recherche permanente biologique et écologique. Il a été, ainsi, possible d’enrichir considérablement

la richesse végétale, malgré une disponibilité en eau très réduite. Légumes et fleurs poussent en symbiose avec une couverture de sol. A proximité, une forêt comestible est en cours d’élaboration. chemin balisé

Marie Christine Moll©