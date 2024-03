Visite du village d’Amou Amou, jeudi 25 avril 2024.

Visite du village d’Amou Amou Landes

Explorez le charmant petit village d’Amou découvrez tous ses secrets. Adultes et enfants sont les bienvenus, pour partager un moment de détente et de poésie autour du patrimoine.

Réservation conseillée, maxi 30 personnes.

Rdv à l'OT

Rdv à l’OT 5 5 EUR.

Début : 2024-04-25 15:00:00

fin : 2024-04-25

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@landes-chalosse.com

