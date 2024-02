VISITE DU PONT DE MONTVERT « LE VILLAGE ET LES CAMISARDS » Pont de Montvert Sud Mont Lozère, mercredi 17 avril 2024.

VISITE DU PONT DE MONTVERT « LE VILLAGE ET LES CAMISARDS » Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Visite guidée du charmant village du Pont de Montvert, au pied du mont Lozère. En petits groupes, avec une guide locale diplômée, venez découvrir au fil des ruelles les traces de l’histoire mouvementée du village. On parlera des bêtes à laine, de l’a…

Visite guidée du charmant village du Pont de Montvert, au pied du mont Lozère. En petits groupes, avec une guide locale diplômée, venez découvrir au fil des ruelles les traces de l’histoire mouvementée du village. On parlera des bêtes à laine, de l’abbé du Chaila et des Camisards… on cherchera dans les façades les traces des anciens habitants du village et on admirera les paysages. Vous découvrirez la vie d’autrefois, mais aussi celle d’aujourd’hui dans ce village dynamique et accueillant.

Tout public à partir de 6 ans (les enfants de moins de 6 ans sont les bienvenus, sous la surveillance attentive de leurs parents).

Réservation indispensable, groupes limités. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

L’événement VISITE DU PONT DE MONTVERT « LE VILLAGE ET LES CAMISARDS » Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2024-02-19 par 48 OT des Cévennes au mont Lozère