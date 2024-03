Visite du Jardin séquentiel Jardin séquentiel Lambersart, samedi 1 juin 2024.

Visite du Jardin séquentiel Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin séquentiel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Jardin d’une maison datant de 1930. Structuré et séquencé, il contient terrasse, bassin, carré de gazon, haies de hêtre et d’ifs, plantes vivaces, graminées et d’autres plantes intéressantes.

Jardin séquentiel 69 avenue Bailly Ducroquet 59130 Lambersart, Nord, Hauts-de-France Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@home-exterieur.fr »}] Jardin d’une maison datant de 1930. Structuré et séquencé, il contient terrasse, bassin, carré de gazon, haies de hêtre et d’ifs, plantes vivaces, graminées et d’autres plantes intéressantes.

©Home exterieur