Visite du jardin pédagogique et l’atelier de confection de pizza Château-Chervix, jeudi 11 avril 2024.

Animation: Du potager à l’assiette

Pour la matinée visite du jardin pédagogique et l’atelier de confection de pizzas avec les légumes du jardin, suivi de la cuisson au four à bois et de la dégustation de nos pizzas, je propose le dimanche 11 août.

Ouverte à tous

De 9h30 à 12h30

13 euros par personne pour l’animation + 7 euros par pizza

Animation gratuite pour les enfants de moins de 6 ans

6 personnes minimum de plus de 6 ans

10 personnes maximum de plus de 6 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 09:30:00

fin : 2024-04-11 12:30:00

Chamousseau

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

