Visite du jardin du « Petit lavoir » Jardin du « Petit lavoir » Bèze, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin du « Petit lavoir » À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez visiter le jardin du « Petit lavoir », au bord de la rivière, dans le village de Bèze, entre l’abbaye et les grottes de la source vauclusienne. 1 et 2 juin Jardin du « Petit lavoir » Entrée pour le jardin du « Petit lavoir » : 5 € | Entrée pour le jardin et le parc de l’abbaye de Bèze : 8 € | Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Nous avons eu la chance d’avoir eu la visite de Philippe Minot, qui a posté un petit film sur son site « Jardin jardinier » : https://www.youtube.com/watch?v=BtbjMiNRcOU

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=BtbjMiNRcOU »}] Le jardin est organisé en 4 espaces autour d’une grange aménagée en habitation il y a 30 ans. Plusieurs sources alimentent le bief et deux viviers au fond dallé qui traversent le jardin. Cette partie ombragée et humide est plantée d’arbustes et d’hostas. Un chenil avec une cour murée, qui hébergeait une meute de chasse à cours, a également été aménagé en habitation. Il surplombe le jardin et la cour est maintenant plantée de roses anciennes. Au bord de la rivière, plusieurs massifs et un talus sont plutôt dédiés aux floraisons printanières et automnales. À l’autre extrémité, le jardin est situé au-dessus du lavoir et a été aménagé en terrasses qui sont dédiées aux floraisons estivales.

