Visite du domaine des Cabridelles avec l’Hyper U Cœur Lozère – Domaine des Cabridelles Ispagnac, samedi 8 juin 2024.

Visite du domaine des Cabridelles avec l’Hyper U Cœur Lozère – Pour les Journées Nationales de l’Agriculture, découvrez le domaine des Cabridelles à Ispagnac autour d’une visite de la cave et d’une dégustation de vin le samedi 8 juin Samedi 8 juin, 16h00 Domaine des Cabridelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T16:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T16:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Depuis 2006, Bertrand et Elisabeth ne cessent de développer le domaine des Cabridelles. Héritiers d’un précieux savoir-faire viticole, ils sont désormais les garants des valeurs de ces vignobles Lozériens. A ce jour, le domaine de Cabridelles compte 5 hectares plantés de Chardonnay, Sauvignon pour les cépages blancs et de Pinot noir, Syrah, Marselan pour les cépages rouges. Aujourd’hui, leur ambition est de poursuivre le développement et l’entretien de ces paysages traditionnels et de respecter cet environnement unique.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le jeudi 7 juin 12h par mail : hyperu.mende.pub@gmail.com ou au 04 66 65 75 07

20 personnes maximum

Durée : 1h30 / 2h

Domaine des Cabridelles – VC Qur du Sabot 48320 Ispagnac

Domaine des Cabridelles 48320 Ispagnac Ispagnac 48320 Lozère Occitanie [{« type »: « email », « value »: « hyperu.mende.pub@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.66.65.75.07 »}] [{« link »: « mailto:hyperu.mende.pub@gmail.com »}]

Hyper U Cœur Lozère