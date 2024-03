Visite du château et visite libre des jardins, du parc et des contes de Perrault Parc, jardins et château de Breteuil Choisel, vendredi 31 mai 2024.

Visite du château et visite libre des jardins, du parc et des contes de Perrault Le domaine de Breteuil est un lieu familal depuis 1610. Au cours de la visite du château, découvrez l’histoire de cette famille étroitement liée à celle de la France. La visite est richement meublée … 31 mai – 2 juin Parc, jardins et château de Breteuil Tarif plein adulte : 19 € / tarif réduit adulte : 17 € / tarif jeune de 5 à 18 ans, famille nombreuse, étudiant : 16 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Le domaine de Breteuil est un lieu familal depuis 1610. Au cours de la visite du château, découvrez l’histoire de cette famille étroitement liée à celle de la France. La visite est richement meublée et agrémentée de personnages en cire du musée Grévin. Dans le parc de 75 hectares, découvrez les jardins à la Française, à l’Anglaise, le labyrinthe, l’aire de jeux et les mises en scène en son et lumières des contes de Perrault.

Parc, jardins et château de Breteuil Château de Breteuil 78460 Choisel Choisel 78460 Yvelines Île-de-France Situés au cœur du Parc naturel de la vallée de Chevreuse, les jardins fleuris et les jardins à la française labellisés Jardin remarquable s’étendent sur 75 hectares. Soigneusement entretenus, ils constituent un lieu de promenade idéal. RN118 sortie Saclay, puis St-Remy-les-Chevreuse / RER B St-Rémy

©Fabrice Milochau