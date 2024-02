Visite des Vergers du Pays d’Othe Bercenay-en-Othe, mercredi 15 mai 2024.

Visite des Vergers du Pays d’Othe Bercenay-en-Othe Aube

Mercredi 15 mai BERCENAY EN OTHE Visite des Vergers du Pays d’Othe à 15h. La pomme sous toutes ses formes, c’est le défi que relève Thibault Verger, arboriculteur et producteur. Sans colorant, sans conservateur, ses variétés lui permettent de concevoir du cidre, du jus de pommes, jus composés, ratafia de cidre, eau de vie de cidre et vinaigre de cidre. Nous vous invitons à visiter son exploitation familiale et entrer dans le secret de ses fabrications aussi artisanales que naturelle. Organisée par l’Office de Tourisme Othe Armance. Gratuit, sur inscription obligatoire +33 (0)3 25 70 04 45 +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 15:00:00

fin : 2024-05-15

Bercenay-en-Othe 10190 Aube Grand Est ot@tourisme-othe-armance.com

L’événement Visite des Vergers du Pays d’Othe Bercenay-en-Othe a été mis à jour le 2024-02-07 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance