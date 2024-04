Visite des jardins de Maison Espalanusse Maison Espalanusse Lucq-de-Béarn, vendredi 31 mai 2024.

Visite des jardins de Maison Espalanusse Découverte d’un jardin d’inspiration permacole et agroforesterie entrant dans sa deuxième année et des débuts d’un jardin médiéval avec ses plantes aromatiques et médicinales. Pour votre confort et l… 31 mai – 2 juin Maison Espalanusse Gratuit – Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Découverte d’un jardin d’inspiration permacole et agroforesterie entrant dans sa deuxième année et des débuts d’un jardin médiéval avec ses plantes aromatiques et médicinales. Pour votre confort et l’organisation, un planning de visite a été mis en place. Merci de vous inscrire via le téléphone, le mail ou la page facebook sur les créneaux qui seront précisés. La visite dure environ 1h30, en fonction de vos questions et de vos envies !.

Maison Espalanusse 338 chemin de Bernateix 64360 Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 19 81 86 68 https://www.facebook.com/maisonespalanusse/ [{« type »: « phone », « value »: « 0619818668 »}, {« type »: « email », « value »: « nanglard@gmail.com »}] Maison Espalanusse apparait dans l’inventaire commandé en 1385 par Gaston III de Foix-Béarn dit Fébus, prince des Pyrénées. En 2022, le domaine est acquis après 30 ans de sommeil et un jardin en permaculture et agroforesterie y est rapidement dessiné. Pour le reste de la bâtisse, un profond et long processus de restauration commence. Entrée sur le chemin en direction de la Maison Espalanusse, il y a 2 parkings pour vous accueillir. Toilettes sèches.

