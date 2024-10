VISITE DES COULISSES DU CINÉMA LE PARIS Forbach, samedi 2 novembre 2024.

VISITE DES COULISSES DU CINÉMA LE PARIS Forbach Moselle

VISITE DES COULISSES DU CINÉMA LE PARIS

Plongez dans les secrets des salles de projection, où vous découvrirez le fonctionnement des vidéoprojecteurs et des systèmes sonores qui donnent vie à vos films préférés. Explorez l’organisation minutieuse derrière chaque séance, depuis la commande des films jusqu’à leur arrivée dans nos salles.

Cette visite immersive est une opportunité unique de comprendre le travail invisible qui se cache derrière l’écran et d’apprécier le savoir-faire de l’équipe du cinéma Le Paris. Après cette expérience fascinante, chaque participant aura l’occasion de choisir un film pour la séance de 16h00, avec un pot de popcorn inclus pour compléter cette journée cinéphile !

Durée de la visite environ 1h00

Tarifs Adulte (+14 ans) 12,50 €

Enfants à partir de 10 ans (10 à 13 inclus): 10,50 €

Inscriptions à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach ou sur boutique.paysdeforbach.com. Plus de renseignements au 03.87.85.02.43Tout public

