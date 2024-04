Visite découverte Le jardin de l’École Couture-sur-Loir, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte Ici, les enfants apprennent à cultiver, observer et se régalent des légumes et des fruits récoltés. 1 et 2 juin Le jardin de l’École Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Le jardin de l’École 3 Ruelle des Écoles, Couture-sur-Loir 41800 Vallée de Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Jardin de l’école du village. C’est un potager pédagogique entièrement bio ! Il est animé par Étienne Mouly, créateur du jardin aux volets bleus. Les élèves y cultivent leurs légumes consommés ensuite à la cantine. A pieds et parkings à proximité

©Alexandre COCHONNEAU