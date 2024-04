Visite découverte Jardin du Lapin Couture-sur-Loir, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte C’est un jardin de surprises où les végétaux sont mis à l’honneur, en racontant des histoires. On y fait mille découvertes inattendues et joyeuses. 1 et 2 juin Jardin du Lapin Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Jardin du Lapin 24 rue Louis-Pasteur, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire C’est un mini-jardin que nous devons à Maryline et Sébastien et qui se donne des allures de grand, on y fait mille découvertes inattendues…surtout quand le lapin apparaît ! Place de l’église, direction Montoire (200 m) – Depuis Tours prendre la direction de Monnaie et continuer par St laurent en Gâtines, Les Hermites. Depuis Vendôme prendre la direction de Montoire sur le Loir puis Artins.

