Visite découverte d’une forêt-jardin en création El Manantial : la forêt-jardin Villeneuve-lès-Avignon

Visite découverte d’une forêt-jardin en création Pendant une heure, une personne responsable du jardin va vous guider sur les chemins qui serpentent à travers les lieux. Ils contournent les groupes des jeunes plantations, les guildes du Micocoulier… Dimanche 2 juin, 08h00 El Manantial : la forêt-jardin Promenade libre toute la journée. Deux visites guidées prévues à 8h00 et 18h00 : tarif 3€ par personne, jeunes -18 ans gratuits, sur inscription, nombre limité de places disponibles, prévoyez un chapeau et une bouteille d’eau.

Début : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Pendant une heure, une personne responsable du jardin va vous guider sur les chemins qui serpentent à travers les lieux. Ils contournent les groupes des jeunes plantations, les guildes du Micocoulier, du Griotier, du Prunier, du Plaqueminier et d’autres, les agrumes et les Grenadiers.

Les arbres portent des écriteaux pour vous renseigner sur leur nom, vernaculaire et scientifique, et leur date de plantation ce qui vous permet de vous promener à votre rythme si vous le souhaitez.

El Manantial : la forêt-jardin Traverse des Bas Fonds, 30400 Villeneuve lès Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 06 58 30 42 68 [{« type »: « phone », « value »: « 0695518770 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 58 30 42 68 »}] L’association El Manantial, la Source en Espagnol, œuvre sur un terrain de 6400 m2 mis à disposition par la commune sur la plaine de l’Abbaye à Villeneuve-lès-Avignon. Elle s’occupe de la création d’une forêt-jardin nourricière pour les hommes, les butineurs et les oiseaux.

Depuis 3 ans, 190 arbres ont pris place selon les principes des “guildes” c’est à dire : une plantation d’arbres, d’arbustes, d’herbacées, de légumes de préférence pérenne, de grimpantes et de couvre-sols qui – en association – s’entraident et favorisent la fertilité du sol.

Une grande biodiversité règne.

Des ateliers pédagogiques transmettent un savoir-faire tel le compostage, la connaissance des plantes sauvages et comestibles présentent sur le terrain, les notions de base de la permaculture etc…

Ce terrain idéalement situé dans la plaine avec une vue imprenable sur le fort Saint-André est tout à fait propice à notre souhait de développer des événements culturels, festifs et bon pour le bien-être (matinées de yoga, ballades musicales, après-midi de jeux en bois, soirées contes).

Les repas partagés favorisent et nourrissent l’esprit de convivialité qui nous est cher.

Ce lieu d’expérimentation collective est mené par des bénévoles jardiniers expérimentés et néophytes ainsi que de bâtisseurs puisque nous restaurons également un cabanon futur atelier à terme d’une transformation des récoltes du jardin.

Ce jardin est ouvert à tous même ceux qui ne jardinent pas. C’est un lieu de partage par excellence.

Le projet s’inscrit sur un temps long, comme celui de la nature. Arrêt bus office de Tourisme, parking de la Plaine de l’Abbaye

