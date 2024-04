Visite décalée du Centre Jean Giono Centre Jean Giono Manosque, samedi 18 mai 2024.

Visite décalée du Centre Jean Giono Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h30 Centre Jean Giono Sur inscription obligatoire au 04 92 70 54 54

Le Centre Jean Giono ouvre ses portes pour cette 20 ème édition de la Nuit Européenne des Musées. Elle est un événement symboliquement fort à l’échelle de l’Europe. Des millions d’Européens s’approprient un patrimoine commun en manifestant leur curiosité.

Cette soirée est un temps pour découvrir autrement des sites culturels, pour partager un moment convivial autour de l’art et du patrimoine.

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture et de la Communication.

Elle est placée sous le triple patronage du Conseil de l’Europe, de l’UNESCO et de l’ICOM (Conseil international des musées).

De 20h30 à 21h30 : Giono et vous – Vivez une expérience nouvelle au cœur de l’exposition Jean Giono, les chemins de l’œuvre en participant à une visite insolite dans laquelle vous serez acteur de la déambulation.

Sur inscription obligatoire au 04 92 70 54 54

Avec les médiatrices culturelles du Centre

Public : à partir de 14 ans

Centre Jean Giono 3 Bd Elemir Bourges, 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 70 54 54 https://centrejeangiono.com/ Le Centre Jean Giono vous propose une exposition passionnante sur la vie et l’œuvre du célèbre auteur manosquin :Jean Giono. Situé dans un fabuleux bâtiment: l’Hôtel Raffin, le Centre Jean Giono propose toutes sortes d’évènements : atelier, expositions permanentes, visites guidées, jeux, conférences…

Depuis 2016, l’Hôtel Raffin développe un réseau de partenaires conséquent et est lui même un espace propice à la rencontre entre partenaires. En effet, il abrite le Centre culturel et littéraire regroupant le Centre Jean Giono et les associations : Les Correspondances, éclat de lire, Éditeurs du Sud, ainsi que le service des Archives municipales. Tous ont une vocation littéraire autour du développement de la lecture.

