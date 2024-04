Visite de Soléa Mulhouse, mardi 18 juin 2024.

Visites guidées payantes, réservation sur tourisme-mulhouse.com

Le transport public mulhousien a accompagné la révolution industrielle de Mulhouse et sa région depuis plus de 130 ans du fiacre à l’omnibus, en passant par le trolley, c’est aujourd’hui tram, bus, tram-train et tram-bus qui circulent sur 39 communes, parcourent plus de 6 millions de kilomètres par an et transportent près de 110 000 voyageurs chaque jour. Soléa vous ouvre ses portes et vous fait découvrir les coulisses de son centre d’exploitation et de maintenance, avec la visite du poste de contrôle et des ateliers. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 14:00:00

fin : 2024-06-18 15:00:00

109 rue Lefebvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est info@attractive-mulhouse.com

