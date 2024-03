Visite de l’exposition « La naissance des grands magasins. Mode, design, jouets, publicité 1852-1925 » Musée des Arts décoratifs Paris, vendredi 26 avril 2024.

Visite de l’exposition « La naissance des grands magasins. Mode, design, jouets, publicité 1852-1925 » Les Rencontres sur invitation offrent la possibilité de découvrir les expositions temporaires ou de redécouvrir les collections permanentes. Vendredi 26 avril, 18h30 Musée des Arts décoratifs Séance réservée aux enseignants sur présentation du Pass Éducation en cours de validité ou justificatif pour les autres responsables de groupe.

À travers l’aventure des grands magasins, de leur naissance au Second Empire à leur consécration lors de l’Exposition universelle des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925, la visite révèle les transformations économiques et les mutations sociales qui traversent la société française. Du Bon Marché à la Samaritaine et du Printemps aux Galeries Lafayette c’est aussi l’occasion de plonger dans le Paris du Bonheur des dames.

Musée des Arts décoratifs 107 Rue de Rivoli, 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois Île-de-France