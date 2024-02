Visite de l’entreprise Plassard La belle Laine Plassard Chauffailles, jeudi 10 octobre 2024.

Visite de l’entreprise Plassard La belle Laine Plassard Chauffailles Saône-et-Loire

Découvrez l’histoire de cette entreprise qui crée des fils à tricoter et des modèles originaux depuis plus d’un siècle. Acteur aujourd’hui reconnu sur le marché du fil à tricoter, l’équipe de stylistes, tournée vers l’avenir, propose des modèles uniques. Visite de l’entrepôt et explication de comment se bâtit une collection par le directeur, M. Fournier. Au magasin, offre promotionnelle pour les participants de -10% sur les achats.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Sud Brionnais. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-10 14:30:00

fin : 2024-10-10

Plassard 197 Impasse de l’industrie, ZA La Bruyère

Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Visite de l’entreprise Plassard La belle Laine Chauffailles a été mis à jour le 2024-02-15 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais