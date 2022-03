Visite de l’Eglise de Saux et découverte de ses peintures murales Montpezat-de-Quercy Montpezat-de-Quercy Catégories d’évènement: Montpezat-de-Quercy

Tarn-et-Garonne

Visite de l’Eglise de Saux et découverte de ses peintures murales Montpezat-de-Quercy, 1 juillet 2022, Montpezat-de-Quercy. Visite de l’Eglise de Saux et découverte de ses peintures murales Office de tourisme 24 boulevard des fossés Montpezat-de-Quercy

2022-07-01 – 2022-08-31 Office de tourisme 24 boulevard des fossés

Montpezat-de-Quercy Tarn-et-Garonne Montpezat-de-Quercy EUR 3.5 3.5 Visite guidée et culturelle de l’Eglise de Saux et découverte historique de ses peintures datant du XIVe siècle tourisme@quercycaussadais.fr +33 5 63 02 05 55 Office de tourisme 24 boulevard des fossés Montpezat-de-Quercy

dernière mise à jour : 2022-03-17 par Office de Tourisme du Quercy Caussadais

Détails Catégories d’évènement: Montpezat-de-Quercy, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Montpezat-de-Quercy Adresse Office de tourisme 24 boulevard des fossés Ville Montpezat-de-Quercy lieuville Office de tourisme 24 boulevard des fossés Montpezat-de-Quercy Departement Tarn-et-Garonne

Visite de l’Eglise de Saux et découverte de ses peintures murales Montpezat-de-Quercy 2022-07-01 was last modified: by Visite de l’Eglise de Saux et découverte de ses peintures murales Montpezat-de-Quercy Montpezat-de-Quercy 1 juillet 2022 Montpezat-de-Quercy Tarn-et-Garonne

Montpezat-de-Quercy Tarn-et-Garonne