Visite de l’atelier de Louise Barbu dans le cadre de l’exposition Louise Barbu La joie s’écrit Bagnoles de l’Orne Normandie, mercredi 29 mai 2024.

Visite de l’atelier de Louise Barbu dans le cadre de l’exposition Louise Barbu La joie s’écrit Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

LOUISE BARBU L’ART SURRÉALISTE BAGNOLAIS

Théophile Barbu ouvre l’atelier de l’artiste surréaliste Louise Barbu pour une visite privilège à la découverte de son univers. De sa vie entre Paris et Bagnoles de l’Orne, vous plongerez dans l’intimité du lieu de travail, de recherche et d’exploration de Louise Barbu dont l’oeuvre fut très remarquée dans le milieu de l’art contemporain. En compagnie de son fils, la visite vous sera agrémentée d’élément de sa vie, d’anecdotes et d’échanges.

Centre d’Animation de Bagnoles Sur réservation

Visite de l’atelier de Louise Barbu commentée par Théophile Barbu Durée environ 1h30 (45 min de présentation et 45 min d’échange) maximum 6 personnes inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au plus tard la veille

Exposition faisant partie de la programmation « off » du Festival Arts aux Féminins

LOUISE BARBU L’ART SURRÉALISTE BAGNOLAIS

Théophile Barbu ouvre l’atelier de l’artiste surréaliste Louise Barbu pour une visite privilège à la découverte de son univers. De sa vie entre Paris et Bagnoles de l’Orne, vous plongerez dans l’intimité du lieu de travail, de recherche et d’exploration de Louise Barbu dont l’oeuvre fut très remarquée dans le milieu de l’art contemporain. En compagnie de son fils, la visite vous sera agrémentée d’élément de sa vie, d’anecdotes et d’échanges.

Centre d’Animation de Bagnoles Sur réservation

Visite de l’atelier de Louise Barbu commentée par Théophile Barbu Durée environ 1h30 (45 min de présentation et 45 min d’échange) maximum 6 personnes inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au plus tard la veille

Exposition faisant partie de la programmation « off » du Festival Arts aux Féminins .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 10:00:00

fin : 2024-05-29 11:30:00

37 Avenue Robert Cousin

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie

L’événement Visite de l’atelier de Louise Barbu dans le cadre de l’exposition Louise Barbu La joie s’écrit Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-03-25 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne