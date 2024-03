Visite de la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien Route de Pompois Sainte-Verge, samedi 12 octobre 2024.

Visite de la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien Route de Pompois Sainte-Verge Deux-Sèvres

Découvrez la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien. Composée de deux anciennes carrières à ciel ouvert et d’intérêt historique fondamental à l’échelle internationale, elle assure la conservation du stratotype du Toarcien et permet l’observation de trois étages successifs du Jurassique .

Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine, présente les richesses et de l’histoire du lieu unique réserve naturelle à vocation géologique en Poitou-Charentes, la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien se compose de deux anciennes carrières à ciel ouvert, exploitées jusqu’au début du XXe siècle pour la production de pierre de taille et de pierre à chaux. Le lieu revêt un intérêt scientifique fondamental à l’échelle internationale, il assure la conservation, depuis 1987, du stratotype du Toarcien et permet l’observation de trois étages successifs du Jurassique. Extrêmement fossilifère, le site a livré un très grand nombre d’ammonites; ce qui a permis à Jean Gabilly (Université de Poitiers) de subdiviser l’étage Toarcien soit environ 7 millions d’années en 34 unités de temps objectivement indivisibles, les horizons. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 14:30:00

fin : 2024-10-12 16:30:00

Route de Pompois Parking du site N°2

Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lhommeetlapierre.com

L’événement Visite de la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien Sainte-Verge a été mis à jour le 2024-02-28 par Maison du Thouarsais