VISITE DE LA MANUFACTURE DE PLAQUES FUNÉRAIRES Luçon, mardi 2 avril 2024.

VISITE DE LA MANUFACTURE DE PLAQUES FUNÉRAIRES Luçon Vendée

A l’occasion des Journées Europpéennes des Métiers d’Art, visitez les ateliers de fabrication de plaques funéraires

Pendant les JEMA, venez faire la découverte d’un atelier de fabrication de plaques funéraires en granit.

Pendant une heure, vous serez guidés dans les ateliers et les différentes étapes de notre savoir-faire

– choix de la matière première,

– débit du marbre et du granit,

– mise en forme à partir de la collection de gabarits puis façonnage et polissage,

– perçage des plaques,

– préparation des masques de sablage et gravure selon les motifs et textes choisis, sculpture, décoration au pinceau et dorure à la feuille d’or, collage et

– parachèvement, montage enfin de nos collections.

Vous découvrirez un atelier de fabrication très manuel avec la plus grande gamme de produits fabriqués en France plus de 2000 références différentes y sont produites, chacune avec plusieurs centaines de variantes.

Visites effectuées avec casques audio et selon les règles sanitaires en vigueur.

Prévoir des chaussures ne craignant pas l’eau. Escaliers et marches. Déconseillé en dessous de 14 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 11:00:00

fin : 2024-04-02 12:00:00

30 Chemin de Sébastopol

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire contact@funepro.fr

L’événement VISITE DE LA MANUFACTURE DE PLAQUES FUNÉRAIRES Luçon a été mis à jour le 2024-03-11 par Vendée Expansion