Visite de la Ferme Piffeteau Les Essard Mazerolles, vendredi 26 avril 2024.

Implantée depuis 2017, sur une exploitation familiale de 380 ha, la Ferme Piffeteau élève plus de 450 chèvres et propose une large gamme de produits des terrines, des rillettes, des saucissons et des plats cuisinés.

Venez découvrir le savoir-faire de ces exploitants le temps d’une matinée de visite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-26 12:00:00

Les Essard 86320 Mazerolles

Mazerolles 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

