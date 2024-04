Visite de la ferme pédagogique La Salamandre Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles, vendredi 26 avril 2024.

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Gaëlle vous invite dans sa ferme pédagogique pour que les plus petits se familiarisent avec les animaux, apprennent à les connaître, puissent les nourrir et les soigner. Une reconnexion avec la nature et le monde vivant.

Tarif 10€

A partir de 4 ans

Inscription obligatoire à l’office de tourisme tourisme@valdeleyre.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-26

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@valdeleyre.fr

