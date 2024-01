Visite de la chapelle Saint- Marguerite Epfig, mercredi 17 juillet 2024.

Visite de la chapelle Saint- Marguerite Epfig Bas-Rhin

Venez visiter ce petit bijou de la route romane et son paisible jardin.

Profitez d’une visite guidée de cette jolie chapelle et de son jardin. Découvrez un joli moment d’histoire et un beau monument du patrimoine local.

Réservation obligatoire.

L’organisateur se donne le droit d’annuler sans un minimum de 6 participants. EUR.

84 rue Sainte Marguerite

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est beat.pierrot@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 18:00:00

fin : 2024-07-17 19:00:00



L’événement Visite de la chapelle Saint- Marguerite Epfig a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de tourisme du pays de Barr