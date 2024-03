Visite conférence Le cycle des miracles du Christ Noyon, mardi 18 juin 2024.

Les amis du musée du Noyonnais vous propose une visite-conférence sur le cycle des miracles du Christ d’après Jean Jouvenet. Par Bérénice le Madec, étudiante en troisième année à l’école du Louvre.

Exposées dans la salle capitulaire de la cathédrale de Noyon, les reproductions du cycle des miracles du Christ de Jean Jouvenet mettent en lumière son talent exceptionnel, tout en révélant les singularités apportées par le copiste. Spécialisé dans la peinture religieuse, Jean Jouvenet et son œuvre se placent dans un contexte religieux complexe, marqué par la révocation de l’édit de Nantes assurant l’entente entre catholiques et protestants depuis plus d’un siècle. L’avènement du règne autoritaire de Louis XIV accentue les tensions déjà existantes.

Les œuvres du cycle se concentrant sur quatre représentations des miracles du Christ sont facilement accessibles à l’abbaye de Saint-Martin-des-Champs, et donc fréquemment copiées au XVIIIe siècle. Il est alors intéressant de s’interroger sur l’identité du copiste ainsi que ses motivations à reproduire spécifiquement ce cycle de Jouvenet. Ainsi se pose la question cruciale du rôle de la copie. Ses similitudes et différences avec l’original offrent un terrain fertile pour une réflexion sur les œuvres, leur esthétique et la signification de la reproduction dans le contexte de la peinture religieuse. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 18:30:00

fin : 2024-06-18

Place du Parvis

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France

