Visite-conférence Art : Joana Vasconcelos Château de Vincennes Vincennes Catégories d’évènement: île de France

Vincennes

Visite-conférence Art : Joana Vasconcelos Château de Vincennes, 11 juin 2022, Vincennes. A l’occasion de la Saison du Portugal, la bibliothèque Rilke vous invite à découvrir l’artiste Joana Vasconcelos grâce à la conférencière Shoraya Samet

Date et horaire exacts : Le samedi 11 juin 2022

de 15h00 à 16h30

Le samedi 11 juin 2022

de 11h00 à 12h30

gratuit Gratuit sur réservation par mail ou par téléphone La Bibliothèque vous propose de découvrir l’artiste portugaise Joana Vasconcelos. Cette artiste contemporaine crée des œuvres monumentales depuis une vingtaine d’années. A partir du mois de mai, son Arbre de vie, haut de 13 mètres, sera visible à la chapelle du château de Vincennes. Cet arbre sera fait de 100 000 feuilles tissées à la main, il est un hommage à deux grandes figures féminines, Catherine de Médicis et la nymphe Daphné. Le samedi 11 juin, la conférencière Shoraya Samet vous convie à une journée autour du travail de cette artiste. 11h : Rendez-vous au château de Vincennes pour découvrir l’Arbre de vie de Joana Vasconcelos 15h : Conférence à la bibliothèque sur le travail de l’artiste portugaise Château de Vincennes 1 avenue de Paris Vincennes 94300 Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ © Atelier Joana Vasconcelos

Détails Catégories d’évènement: île de France, Vincennes Autres Lieu Château de Vincennes Adresse 1 avenue de Paris Ville Vincennes lieuville Château de Vincennes Vincennes Departement Paris

Château de Vincennes Vincennes Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vincennes/

Visite-conférence Art : Joana Vasconcelos Château de Vincennes 2022-06-11 was last modified: by Visite-conférence Art : Joana Vasconcelos Château de Vincennes Château de Vincennes 11 juin 2022 Château de Vincennes Vincennes vincennes

Vincennes Paris