CinéSpi à Vincennes Maison Notre Dame à Vincennes (94300) Vincennes, lundi 29 avril 2024.

CinéSpi à Vincennes Au cœur de l’Allemagne nazie, une rose a poussé, Edith Stein, Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix Lundi 29 avril, 20h30 Maison Notre Dame à Vincennes (94300) Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T20:30:00+02:00 – 2024-04-29T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-29T20:30:00+02:00 – 2024-04-29T23:00:00+02:00

Venez découvrir la vie romanesque et passionnée d’Edith Stein, philosophe, féministe, juive Allemande, carmélite, martyre à Auschwitz et sainte, patronne de l’Europe. Une vie et un film impressionnants..;

Le débat qui suivra la projection sera animé par le Père Stéphane Aulard, responsable diocésain des rapports avec le monde juif.

Maison Notre Dame à Vincennes (94300) 16, rue de Strasbourg 94300 Vincennes Vincennes 94300 Sorano Val-de-Marne Île-de-France

Edith Stein Auschwitz

AFC du 94