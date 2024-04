Visite commentée du village de La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout, mercredi 10 avril 2024.

Visite commentée du village de La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Hérault

Avec Romane, arpentez les ruelles de cette ancienne sauveté médiévale, émerveillez-vous de ses petits trésors cachés et remontez plus de 1000 ans d’histoire, des premiers pèlerins de Saint-Jacques aux fines bulles de son eau minérale renommée…

Une sauveté qui a autrefois abrité un château et des remparts ? Il n’en faut pas plus pour attiser votre curiosité. Romane vous racontera l’histoire millénaire de ce village bâti au XIIème siècle, qui depuis la début de sa construction accueille les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. La Salvetat réserve bien des surprises à qui prend le temps d’arpenter ses ruelles et ses places. .



Début : 2024-04-10 10:30:00

fin : 2024-04-10

Place des Archers

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie

