Visite commentée du verger Moulin O’ Fruits Moulin O’ Fruits Lanquais, samedi 20 juillet 2024.

Visite commentée du verger Moulin O’ Fruits Moulin O’ Fruits Lanquais Dordogne

Moulin O’ Fruits, micro-ferme de moins de 2 hectares, ouvre ses portes à Lanquais. Accompagnés de ses propriétaires, la visite a lieu en pleine saison et vous découvrez la culture des fruits rouges, fraises, fruits du verger et herbes aromatiques en agriculture biologique. Pour une pause gourmande, la boutique propose fruits frais, confitures, rafraichissements et encas…

ET pour l’occasion, d’autres producteurs et artisans locaux se joignent à l’évènement, vous pouvez ainsi découvrir des produits 100 % Périgord.

Balade d’une durée d’1h00 accessible aux petits marcheurs et aux enfants pleins d’énergie (+ de 6 ans).

Prévoir chapeaux et chaussures confortables.

Stationnement gratuit au plan d’eau de Lanquais. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 17:00:00

fin : 2024-07-20 18:30:00

Moulin O’ Fruits Lieu-dit La Lèbre Ouest

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

