Visite commentée du musée et de la vitrine d’actualité sur Jean Baudry Rives-en-Seine, vendredi 26 avril 2024.

Visite commentée du musée et de la vitrine d’actualité sur Jean Baudry Rives-en-Seine Seine-Maritime

Assistez à une visite guidée du musée Victor Hugo. Vous découvrirez aussi qui était Auguste Vacquerie, ami de Victor Hugo et auteur de théâtre, à travers la vitrine d’actualité consacrée à sa pièce Jean Baudry,

Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, sur réservation.

Vendredi 26 avril de 15h30 à 16h30

Tarifs 3 € (en plus du droit d’entrée)

Renseignements et réservations musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11

Début : 2024-04-26 15:30:00

fin : 2024-04-26 16:30:00

Quai Victor Hugo

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees.departementaux@seinemaritime.fr

