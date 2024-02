Visite commentée du caveau suivie d’une dégustation Cleebourg, mercredi 12 juin 2024.

Prenez part à la visite de la cave vinicole de Cleebourg, un site incontournable et dégustez leurs meilleurs cépages ! Sur inscription.

Situé tout au nord de l’Alsace, le vignoble de Cleebourg bénéficie de 10 terroirs Lieux-dits d’exception à haut potentiel. Des terroirs encore secrets, qui produisent des vins insoupçonnés. Prenez part à la visite de ce site incontournable et dégustez leurs meilleurs cépages ! La visite débutera par un diaporama puis la visite de la cave et de ses installations et pour terminer une dégustation de vins vous sera proposée. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 14:00:00

fin : 2024-08-28 15:30:00

Route du Vin

Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est info@cave-cleebourg.com

