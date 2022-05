VISITE COMMENTÉE DE LA FORTERESSE Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes EUR 2 La forteresse de Sainte-Suzanne, un monument médiéval ? Assurément ! L’imposant donjon roman, la porterie médiévale et les remparts offrent de beaux exemples d’architecture que le médiateur vous contera dans les moindres détails. Il s’attachera également à replacer le site dans la durée en évoquant les aménagements du nouveau logis bâti au début du 17e siècle par Guillaume Fouquet de la Varenne, confident du roi Henri IV. Tarif: 2 €, sur réservation. Découverte des monuments de la forteresse de Sainte-Suzanne. +33 2 43 58 13 00 https://www.chateaudesaintesuzanne.fr/ La forteresse de Sainte-Suzanne, un monument médiéval ? Assurément ! L’imposant donjon roman, la porterie médiévale et les remparts offrent de beaux exemples d’architecture que le médiateur vous contera dans les moindres détails. Il s’attachera également à replacer le site dans la durée en évoquant les aménagements du nouveau logis bâti au début du 17e siècle par Guillaume Fouquet de la Varenne, confident du roi Henri IV. Tarif: 2 €, sur réservation. Sainte-Suzanne-et-Chammes

