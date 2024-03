Violon & Voyage Salle des Concerts Le Mans, mercredi 17 avril 2024.

Je m’appelle Camille Groshenny et je vous souhaite la bienvenue dans mon projet et voyage de fin cycle 3 au Conservatoire du Mans.

Avec mon violon, je vais vous emporter à travers des différents styles de musique, d’époques et de pays.

Vous commencerez le voyage en France avec Debussy, vous ferez ensuite un détour en Italie avec Corelli,

puis direction l’Argentine avec Piazzolla et pour le grand final embarquer pour la Hongrie et la Roumanie avec Bartók…

Êtes-vous prêts pour le voyage ?

Avec la complicité de Héloise De Carlini (harpe), Marianne Lévy-Noisette (clavecin), Thomas Duffay (marimba et percussions) et Caroline Goupil (piano) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 19:00:00

fin : 2024-04-17 20:00:00

Salle des Concerts 58 Rue du Port

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

