Violette Morris, sans contrefaçon Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye, samedi 14 septembre 2024.

Film-documentaire écrit et réalisé par Anne-Cécile Genre. Projection (52 minutes) suivie d’un entretien avec la réalisatrice. Coupable d’homicide, marginale, collaboratrice notoire… sa mort controversée a diabolisé Violette Morris, et éclipsé la vie qui précédait. Pourtant, celle que les journaux surnommaient la plus intrépide sportive de notre pays est incontestablement une pionnière. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 16:00:00

fin : 2024-09-14

Place du Château Musée Colette salle de projection

Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

