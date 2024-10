Vintage Auto Rétro Basque Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Vintage Auto Rétro Basque Hasparren, samedi 23 novembre 2024.

Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Plusieurs circuits promenades possibles à travers nos chemins préférés sans ligne blanche, vous pourrez ainsi faire plusieurs circuits différents à la file.

Présentation de véhicule et détail de la restauration ou l’historique avec remise de prix jury.

Plusieurs jeux d’adresse, conducteur ou non, vous serons proposés avec différents cadeaux de participation.

Buvette et restauration sur place. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-23 10:00:00

fin : 2024-11-23 18:00:00

Place Harana

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

