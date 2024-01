Vins et traditions d’Epfig Epfig, samedi 3 août 2024.

Vins et traditions d’Epfig Epfig Bas-Rhin

Profitez de la 43ème édition de cette belle fête et redécouvrez le patrimoine viticole d’Epfig. Musique, ambiance et folklore garantis !

Profitez de cette nouvelle édition et redécouvrez le patrimoine viticole d’Epfig.

Musique, ambiance et folklore garantis !0 EUR.

place de la Mairie

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est wolffer.jean-claude@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 10:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00



L’événement Vins et traditions d’Epfig Epfig a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de tourisme du pays de Barr