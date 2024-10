Vinomedia, salon du vin Turckheim Haut-Rhin

Vinomedia, salon du vin Turckheim, vendredi 15 novembre 2024.

Vinomedia, salon du vin

rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

Venez à la rencontre de nos vignerons venus de toute la France pour une balade viticole conviviale et ludique !

Nous vous accueillons dans une ambiance chaleureuse et dans les meilleures conditions.

Venez à la rencontre de dizaines de producteurs vignerons indépendants et soigneusement sélectionnés. Convivialité et partages sont les maîtres mots de ce rendez-vous annuel. Vous pourrez partager de bons moments autour d’une même passion, découvrir et déguster leurs produits et profiter de prix salon pour remplir votre cave !

Grâce au format de notre salon, vous ferez le tour de France en une heure pour trouver votre bonheur parmi les dernières cuvées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-15 17:00:00

fin : 2024-11-15 21:00:00

rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est maxime@vinomedia.fr

