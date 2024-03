Vinobalades au Château le Camplat Saint-Mariens, jeudi 18 juillet 2024.

Vinobalades au Château le Camplat Saint-Mariens Gironde

Les soirées Vinobalades en Blaye Côtes de Bordeaux sont le meilleur moyen de vous immerger au cœur de notre vignoble ! Le principe est simple le temps d’une soirée estivale, nos vignerons vous ouvrent les portes de leur propriété. Une occasion unique de rencontrer et de partager des moments conviviaux avec Marion, propriétaire du Château le Camplat, qui vous accueille chaleureusement. Au programme

18h profitez d’une balade commentée dans les vignes et découvrez le vignoble et sa biodiversité.

20h visitez ensuite la propriété et le chai qui vous dévoilera les secrets. Vous partagerez alors un verre de vin à l’apéritif.

20h30 dans un cadre chaleureux, partagez un dîner convivial avec le vigneron et prolongez la soirée dans une ambiance festive ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 18:00:00

fin : 2024-07-18 23:00:00

2 Lieu-dit le Camplat

Saint-Mariens 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine chateaulecamplat@outlook.fr

