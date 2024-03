Vincent Scalera On est d’accord ? L’Art Dû Marseille, samedi 22 juin 2024.

Retrouvez Vincent Scalera sur la scène de l’Art Dû avec son spectacle « On est d’accord ? ».

Au départ, Vincent voulait devenir acteur de films d’action, comme Jean-Claude Van Damme. Mais son seul grand écart a été de quitter Grenoble pour monter à Paris. Pendant une heure, il partage son point de vue sur la société et ce qui le rend fou au quotidien !



De son enfance dans un quartier HLM de la campagne iséroise jusqu’à son avis sur les gens qui mettent des pulls a leur chien… ce père divorcé se raconte et nous raconte par la même occasion, avec des thématiques rarement abordées, comme le fait d’élever seul une adolescente, le défi d’être un bon papa, ou encore la mode de l’éducation positive…



Ce premier spectacle nous dévoile son univers parfois absurde, drôle, mais souvent pertinent. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 21:00:00

fin : 2024-06-22

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

