Je ne cours pas je vole Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot, mardi 4 juin 2024.

Je ne cours pas je vole Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 20:30:00

fin : 2024-06-04

Objectif, la médaille d’or olympique !

Après « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? », deux Molières en 2020, l’autrice et la metteuse en scène saisissent l’univers impitoyable du sport, de ses exploits et de ses martyrs. Elles en font un théâtre incandescent de vitalité.

Durée : 1h20

Objectif, la médaille d’or olympique !

Après « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? », deux Molières en 2020, l’autrice et la metteuse en scène saisissent l’univers impitoyable du sport, de ses exploits et de ses martyrs. Elles en font un théâtre incandescent de vitalité.

Durée : 1h20

EUR.

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Je ne cours pas je vole Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-01-16 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47