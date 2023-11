FOIRE MENSUELLE Villefranche-de-Panat, 28 septembre 2023, Villefranche-de-Panat.

Villefranche-de-Panat,Aveyron

Tous les 4ème jeudis du mois… nombreux exposants..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 . .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie



Every 4th Thursday of the month… many exhibitors.

Cada cuarto jueves del mes… muchos expositores.

Jeden 4. Donnerstag im Monat… zahlreiche Aussteller.

Mise à jour le 2023-08-30 par ADT de l’Aveyron