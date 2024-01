JAZZ PIC-NIC avec Miss Bee & The Bullfrogs Abbaye de Boschaud Villars, dimanche 14 juillet 2024.

Début : 2024-07-14 19:00

L’univers si singulier de Miss Bee & The Bullfrogs puise ses racines au plus profond de la soul music, de la Nola funk, du gospel, du blues, et de toutes sortes de grooves Africains. Au fil des années, le groupe révèle son extraordinaire inventivité en matière d’arrangements et un véritable amour pour l’improvisation. La sortie en 2023 de leur premier album, Summer Soulstice, affirme l’évolution de ce combo inclassable. “Il est loin le jeune groupe qui, en 2019, s’était adjugé la plupart des prix des RDV de l’Erdre, c’est aujourd’hui une véritable machine de guerre qui se présente à nous, avec un répertoire plus que solide et surtout avec cette pointe d’originalité et d’audace qui met tout le monde d’accord !”* Après avoir gagné une reconnaissance méritée en France en remportant de nombreux prix, ils ont partagé de prestigieuses scènes européennes avec des artistes majeurs tels que Steve’n’Seagulls, Curtis Salgado, Vanessa Collier, Kirk Fletcher, Electro Deluxe, Malted Milk … mais le meilleur reste encore à venir !

13 € en zone Jardin & 15 € en zone Abbaye, adhérents 12€, gratuit pour les moins de16 ans

Buvette ouverte à 18h. Pique-nique possible pendant le concert en zone Jardin

Billetterie : https://festivillars.s2.yapla.com/fr/event-51578

Abbaye de Boschaud Abbaye Notre Dame de Boschaud Villars 24530 Dordogne