7E EDITION DU TRAIL DU MONT CHAUVE Village départ Parking Leclerc Chaumont, 1 mai 2024, Chaumont.

Nous avons la chance d’avoir un sublime terrain de jeu en Haute-Marne pour défier vos jambes, votre coeur et votre mental ♥

Alors, comme vous le savez, nous sommes un peu dingues !! et n’aimons pas la routine … le mouvement c’est la vie !!

Et du mouvement, il va en y avoir en 2024 !!

Nous, Oms Chaumont et Association Runners 52 , avons donc l’honneur de vous annoncer la création du 1er ultra trail Haut-Marnais !!

⏩LA 52

✅Trail de 52km et 1900 D+ , oui, oui nous sommes fous !!

✅Labellisée UTMB Index 50K

✅En solo ou en duo

〽Alors, heureux ⁉

➡2e nouveauté en 2024

⏩LA RANDO/TRAIL DE BELTANE

(vous irez voir la signification sur google )

✅randonnée ou trail de 7km et 150 D+

✅oui, nous voulons faire bouger un maximum de personnes et proposer des parcours accessibles au plus grand nombre !!…encore une fois, le mouvement, c’est ……….la vie !!!

➡Nous conserverons nos épreuves emblématiques et vous proposerons de nouveaux parcours :

⏩LA 1000 D

✅Trail de 23km et 1000 D+

✅Labellisée UTMB Index 20K

⏩LA CLE DE 12

✅Trail de 12 km et 380 D+

⏩LA RANDO DU MUGUET

✅Randonnée de 12 km et 250 D+

Alors le programme vous plaît ⁉

« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter » – Mère Teresa

Tentez l’aventure …

Village départ Parking Leclerc faubourg du moulin neuf 52000 chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-01T04:00:00+02:00 – 2024-05-01T17:00:00+02:00

