Village de la réparation à La Singerie Saint-Jory-de-Chalais, samedi 19 octobre 2024.

Pour son inauguration, La Singerie, atelier partagé des associations, ça rou!lle, Mimiméca et Bysco, accueille des réparateurs et réparatrices pour mettre en valeur le réemploi, réparer plutôt que jeter !

A partir de 18h, c’est la fête, loto, Jam, restauration et buvette. Attention, pensez à retirer des espèces, le 1er distributeur n’est pas à coté !

plus d’infos contact@lasingerie.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 14:00:00

fin : 2024-10-19 18:00:00

3 route des Apprentis

Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lasingerie.org

