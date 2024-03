Vide-greniers des Gasconnades Lauzun, dimanche 11 août 2024.

Vide-greniers des Gasconnades Lauzun Lot-et-Garonne

Venez nombreux au vide-greniers géant organisé par le comité des fêtes dans le centre du village à l’occasion des 30ᵉ Gasconnades. Déambulations de rue, restauration et buvette sur place toute la journée. Un repas gascon et animé (avec possibilité de menu végétarien) se tiendra en soirée.

Venez nombreux au vide-greniers géant organisé par le comité des fêtes dans le centre du village à l’occasion des 30ᵉ Gasconnades. Animations, restauration et buvette sur place toute la journée. Un repas gascon avec possibilité de menu végétarien se tiendra en soirée animée. Des déambulations de rue animeront ce moment. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 08:00:00

fin : 2024-08-11 17:00:00

Dans le village

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfeteslauzun@gmail.com

L’événement Vide-greniers des Gasconnades Lauzun a été mis à jour le 2024-03-07 par OT du Pays de Lauzun